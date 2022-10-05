انت الان تتابع خبر من هو متداول الفوركس الناجح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينجذب الكثير من الناس إلى تداول الفوركس لأنهم يعتقدون أنه يوفر طريقة سهلة لكسب المال بسرعة. ولكن يمكنك أن تسأل أي متداول متمرس في سوق الفوركس، فسوف يضحك ويقول إن الواقع مختلف تمامًا. عادة ما يكون هناك فرق كبير بين الصورة التي يرسمها الوافدون الجدد عن سوق الفوركس، وبين ما يمكن تحقيقه من خلال التداول في أرض الواقع وما هي المدة اللّازمة لفعل ذلك.

في هذا المقال لن نتحدث عن كيفية جني الأموال بسرعة من التداول. ولكن سنحاول التعرف على الطريقة الصحيحة لكيفية تقييم أدائك وبالتالي نجاحك كمتداول. هناك مفهومين مهمين يجب عليك أن تعرف الفرق بينهما إذا كنت لا تريد، ليس فقط حفض أموالك والصمود في هذا السوق ولكن أيضا، تحقيق النمو والعوائد الملائمة لك كمتداول.

مفهوم النجاح في التداول

لتحقيق النجاح في تداول الفوركس أو أي سوق مالي آخر مثل الأسهم أو العملات الرقمية أو غيرها، يجب عليك أولا تحديد مفهوم النجاح في التداول بالنسبة لك. يعتقد الكثير من المتداولين المبتدئين أن "النجاح" هو كسب الكثير من المال في أقصر مدة ممكنة. من الواضح أن هذا مفهوم خاطئ، محاولة كسب المال الكثير تدفعك للمخاطرة بصفقات كبيرة، والزمن القصير يدفعك إلى التسرّع ويزيد من الضغوط النفسية.

ولكن، إذا غيّرت مفهومك لنجاح التداول، سيساعدك ذلك على تغيير طريقة تفكيرك ونهجك في التداول إلى مسار أكثر استدامة ونجاح.

الآن، يجب عليك إدارة المخاطر لكل صفقة تفتحها بشكل صحيح إذا كنت ترغب في النجاح في تداول الفوركس على المدى الطويل، ولذلك عليك قبول فكرة أنه لا يمكنك المخاطرة بجزء كبير من أموالك في صفقة واحدة مهما كنت متأكد من نجاحها.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمتداول الصغير الذي يملك رصيد في حدود 1000 دولار مثلا أو أقل؟

هذا يعني ببساطة أنه لن يجني الكثير من المال من أي صفقة، وربما سوف يستغرق الأمر الكثير من الوقت لتحقيق عوائد محترمة وتنمية حساب التداول حتى لو كان هذا المتداول الصغير يفعل كل شيء بشكل صحيح.

أيضا هناك نقطة أخرى، في السوق لن تجد دائما فرصا واشارات تداول كثيرة ذات جودة عالية واحتمالية نجاح كبيرة. هذا يعني أنه إذا كنت تريد التداول بشكل صحيح فلا يجب عليك أن تتداول كثيرا، مثلما يفعل الكثير من المبتدئين، حيث إذا فتح منصة التداول فيجب أن يفتح صفقة، في عقله اللاوعي يجب دائما فتح صفقة.

أعرف، ربما قد يبدو لك هذا أمر "يكبح" نجاحك في التداول، ولكن وكما سنناقش ذلك لاحقا، فإن هذه الفكرة هي ببساطة نتيجة الفكرة الخاطئة حول ماهية النجاح في التداول.



خطة التداول و الإلتزام



للنجاح في التداول عليك أخذ الوقت الكافي لتعلم استراتيجية تداول فعّالة، التي تتضمن، معايير الدخول والخروج من الصفقات وإدارة الأموال والمخاطر بالإضافة إلى سيكولوجية التداول.

بعد ذلك، اجمع كل هذه المعرفة في خطة تداول متماسكة ومنطقية ومناسبة لظروفك الخاصة، توفر لك نهج واضح وطريقة سالك لتعامل مع كل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث لك في السوق.

العامل الثاني المهم للنجاح في التداول هو الانضباط والالتزام. يجب أن تكون منضبطا وأن تلتزم بخطة التداول الذي وضعتها في جميع الحالات

إذا كان بإمكانك تخصيص الوقت للقيام بالأشياء المذكورة أعلاه والالتزام بها، فستكون أكثر نجاح من الغالبية العظمى من المتداولين في سوق الفوركس.

نجاح التداول بحساب صغير



تذكر جيدا، إذا كان لديك حساب صغير، وهذا حال الأغلبية من متداولي التجزئة العرب، فأنت لن تجني الكثير من المال في وقت قصير حتى لو فعلت كل شيء بشكل صحيح. ولكن عليك أن تعرف وأن تضع في رأس أن هذه الرحلة قد تستغرق منك عدة سنوات قبل أن تصل إلى مستوى من الخبرة وتراكم حجم رأس المال الذي يسمح لك بتحقيق عوائد مقبولة ومستقرة، تجعلك تنضم إلى فئة المتداولين الناجحين.

المتداول الذي لا يتكبد الخسائر القاتلة، بل يحقق عوائد ايجابية ويكسب المال باستمرار حتى لو كان بضع عشرات من الدولارات في الشهر، هو بتأكيد متفوق وأحسن من المتداول الذي لديه حساب بعشرات الآلاف من الدولارات ولكنّه يخسر المال كل شهر.

إذا سجلت نتائج تداول ايجابية لمدة تزيد عن عام وحققت أرباح ثابتة حتى على حساب بقيمة 1000 دولار، حتى لو كنت قد حققت 400 دولار فقط، فهذا يعني أنك متداول ناجح.

الفكرة، أن النجاح في التداول لا يقاس بعدد الدولارات التي جنيتها. يتم قياس النجاح في التداول من خلال تقييم العديد من المقاييس المختلفة إلى جانب المال.

فلو أخدنا رقم 400 دولار السابق الذكر، فإنّه يمثّل عائد 40% سنويا، وهذا الرقم لا يصل إليه إلا نادرا أنجح المستثمرين في العالم.

المتداول الناجح سيحقق نتائج ايجابية على مدار عام أو أكثر، يفعل ذلك عبر وضع خطة واضحة، قوية، وواقعية، ثم الالتزام الصارم بها، وليس عبر قرارات ارتجالية أو ضربة حظ ومقامرة غير مدروسة العواقب.



الخلاصة

أسرع طريقة لكسب المال هي أن وضع استراتيجية والصبر عليها لوقت كافي. لا توجد طريقة أخرى لكسب المال من التداول بشكل مستقر على المدى الطويل، سوى تعلم والتدرّب على التداول بالطريقة الصحيحة. كلما أسرعت في تعلم عادات واستراتيجيات التداول وتنفيذها بانضباط، كلما أسرعت في تنمية مداخيلك من التداول في سوق الفوركس.