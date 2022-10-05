انت الان تتابع خبر أسعار الاسمنت الأسود المكيس ترتفع محلياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الاسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية ارتفاعاً منذ بداية الشهر الحالي وصل الى 3 دنانير للطن الواحد.



وأوضح ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن سعر الاسمنت ارتفع خلال الأيام الماضية من 98 إلى 101 دينار واصل للمستهلك، بعد ان قامت المصانع بزيادة الأسعار.



أوشار عبد المولى الى أن قيام المصانع المحلية ببيع مادة الاسمنت بسعر موحد يخالف مبدأ المنافسة، داعيا الجهات المعنية للتدخل حفاظا على مصالح المواطنين.

