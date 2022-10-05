انت الان تتابع خبر أسعار الذهب في الأردن ليوم الأربعاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاربعاء بعدما كانت قد إرتفعت في التسعيرة الثانية من يوم الثلاثاء .



ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 عند 35.40 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 33.90 دينارا لجهة البيع، وذلك بحسب التسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 41.50 و 31.70 دينارا على التوالي لجهة شراء المواطنين.



الذهب يواصل إرتفاعه في التسعيرة الثانية ليوم الثلاثاء

الاردن : أسعار الذهب محلياً