انت الان تتابع خبر صعود مؤشر اسهم نيكي اليابانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل مؤشر نيكي القياسي الياباني صعوده في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر نيكي 0.81 بالمئة إلى 27211.32 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.80 بالمئة إلى 1922.22 نقطة، وفقا لوكالة "كيودو".

وارتفع نيكي في تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 3 بالمئة، ليصل الى26992.21 نقطة بدعم من عمليات شراء واسعة، مسجلا أعلى زيادة يومية منذ 23 آذار وأعلى مستوى إغلاق منذ 22 أيلول الماضي، كما قفز المؤشر توبكس 3.21 بالمئة إلى 1906.89 نقطة.

