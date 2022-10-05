انت الان تتابع خبر صادرات صناعة عمان تتجاوز الـ 5 مليارات دينار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجاوزت صادرات غرفة صناعة عمان، حاجز الــ 5 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الماضية، مواصلة بذلك رحلة صعودها التي بدأتها منذ بداية العام الحالي 2022.



وحسب معطيات إحصائية زادت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 51 بالمئة، لتصل إلى 5.461 مليار دينار، مقابل 3.619 مليار دينار بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق ما اوردته بترا.



وحققت غالبية القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، زيادة في نمو صادراتها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي وبنسبة تراوحت بين 1 بالمئة لقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و94 بالمئة للصناعات التعدينية الأعلى بالنمو.

وتشير لغة الأرقام إلى أن صادرات صناعة عمان ستحقق رقما تاريخيا خلال العام الحالي لم تصله منذ تأسيسها قبل 6 عقود، في مؤشر واضح يؤكد أن الصناعة الأردنية تمتلك مقومات وممكنات للنمو تتجاوز معها الصعوبات والتحديات.



وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة، فيما تشغل اليوم 254 ألف عامل وعاملة. وتلعب الصناعة الأردنية دورا محوريا بالميزان التجاري للمملكة، وتسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل في غالب السنوات إلى 5 مليارات دينار، فيما يبلغ حجم الاستثمار بالقطاع إلى 15 مليار دينار.



واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 2.810 مليار دينار.



وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند بالأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 60 بالمئة لتصل إلى 1.041 مليون دينار، مقابل 651 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.



وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى 740 مليون دينار، مقابل 686 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021، وبنسبة زيادة 8 بالمئة.



وسجلت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، زيادة بنسبة 31 بالمئة، لتصل إلى نحو 561 مليون دينار، مقابل 429 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.



وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان إلى العراق بالأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى 468 مليون دينار، مقابل 396 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 18 بالمئة.



وسجلت صادرات الغرفة إلى الجارة الشقيقة سوريا، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، زيادة نسبتها 49 بالمئة، لتصل إلى نحو 97 مليون دينار، مقارنة مع 65 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.



وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان كذلك إلى الشقيقة فلسطين خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 20 بالمئة، لتبلغ 129 مليون دينار، مقارنة مع 108 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.833 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.160 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 673 مليون دينار.



وبلغت قيمة صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 524 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 438 مليون والجلدية والمحيكات 347 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 212 مليون دينار.



وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 192 مليون دينار، والإنشائية نحو67 مليون دينار والصناعات الخشبية والأثاث 15 مليون دينار.



وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لما يقارب 5 مليارات دينار.

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