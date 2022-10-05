انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022: البلطي مش راضي ينزل عن 35 جنيه والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022:

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 35 جنيها.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 185 جنيها.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيها.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها، بانخفاض 15 جنيه.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 85جنيها، .

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في نهاية الأسبوع الحالي.