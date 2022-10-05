انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022: البلطي مش راضي ينزل عن 35 جنيه والان مع التفاصيل
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 35 جنيها.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات.
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 185 جنيها.
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيها.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها، بانخفاض 15 جنيه.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 85جنيها، .
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في نهاية الأسبوع الحالي.