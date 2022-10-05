انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022: الأسمنت تعب من النزول والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17973 جنيهًا، بزيادة 50جنيهًا . 2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18280 جنيهًا، 18133 جنيهًا، بتراجع 30 جنيهًا 3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن. 4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن 5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1466 جنيهًا، بتراجع 5 جنيها 6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن. 8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه