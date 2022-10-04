انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022: الكليو نزل 15 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 35 جنيها.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهات.
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 185 جنيها.
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70 جنيها.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها، بانخفاض 15 جنيه.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 85جنيها، .وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في نهاية الأسبوع الحالي