انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022: الكليو نزل 15 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022: