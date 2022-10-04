انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4أكتوبر 2022: : الكندوز وصلت 200 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر لعام 2022، حالة من الارتفاع عن أسعار أمس الأثنين، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4أكتوبر 2022: