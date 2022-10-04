انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : الأصفر دخل في غيبوبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، عقب التراجع المفاجئ في أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأحد، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1085 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: