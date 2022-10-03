انت الان تتابع خبر الأردن : إرتفاع أسعار الذهب في التسعيرة الثانية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صعدت أسعار الذهب في السوق المحلي 20 قرشا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين.



ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر اقبالا من المواطنين الاردنيين في السوق المحلي لغايات الشراء من محلات الصاغة 34.60 دينار، مقابل 33.10 دينار لجهة البيع.



في حين بلغ سعر غرام الذهب عياري (24) و (18) 40.70 و 30.90 دينار على التوالي لجهة شراء المواطنين من التجار.