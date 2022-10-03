انت الان تتابع خبر التخليص على 12 ألف مركبة بنزين حتى نهاية أيلول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استحوذ التخليص على مركبات محركات البنزين، النسبة الأكبر بين فئات المركبات الأخرى في المنطقة الحرة الزرقاء، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، بنحو 12 ألف مركبة، من أصل 41 ألف مركبة تقريبا.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، في بيان اليوم الاثنين، إن التخليص على مركبات الديزل بلغ نحو 7400 مركبة، بينما سجل لمركبات الهايبرد نحو 9400 مركبة، في حين أن التخليص على مركبات الكهرباء بلغ نحو 11700 مركبة خلال الفترة نفسها.



وأضاف أن حجم التخليص في هذه الفترة يقارب ما تم التخليص عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى إعادة تصدير قرابة 33 ألف مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء خلال الفترة نفسها من العام الحالي، مقارنة مع 37 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأكد أن المنطقة الحرة تشهد نموا متقاربا في التخليص بين مركبات البنزين والكهرباء، في حين أن هناك تراجعا على مركبات الهايبرد نتيجة ارتفاع أسعارها، بينما بقيت معدلات التخليص على مركبات محركات الديزل ضمن مستوياتها الاعتيادية.