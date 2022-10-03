اسعار البنزين اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022 .. اعرفها من هنا قبل اجتماع لجنة التسعير

انت الان تتابع خبر اسعار البنزين اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022 .. اعرفها من هنا قبل اجتماع لجنة التسعيروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمات “اسعار البنزين اليوم” محركات البحث خلال الدقائق الماضية داخل جمهورية مصر العربية، خاصة مع اقتراب لجنة التسعير التلقائية بوزارة البترول عن عقد اجتماعها الدوري خلال الأيام القادمة.وتعقد لجنة التسعير التلقائية بوزارة البترول اجتماعها كل ثلاثة أشهر، حيث كان اجتماعها الأخير في شهر يوليو الماضي، ولذا سوف تنعقد خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة اسعار البنزين في ظل ارتفاع أسعار المنتجات على المستوي العالم بسبب أحدث حرب روسيا على أوركرانيا.

اسعار البنزين اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022: