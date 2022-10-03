انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022: الحديد خبط في السقف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الأحد حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 18170 جنيهًا .

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18280 جنيهًا، بتراجع 55 جنيهًا

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.

4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1480 جنيهًا

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن