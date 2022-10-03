انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022 : الأصفر عنده هبوط حاد والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 737 جنيهًا للجرام. عيار 18 سجل 947 جنيهًا للجرام. عيار 21 سجل 1105 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 1263 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8912 جنيهاً. أسعار الذهب اليوم عالميًا: وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأثنين 3 أكتوبر 2022، عقب التراجع المفاجئ في أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأحد، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1105 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.