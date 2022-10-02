انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر حلاوة المولد النبوي الشريف 2022.. في كل المجمعات الاستهلاكية والان مع التفاصيل

سعر حلاوة المولد النبوي الشريف 2022 في المجمعات الاستهلاكية

وتقدم أسعار سعر حلاوة المولد النبوي الشريف 2022 في وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، وتتوفر بالعديد من الأشكال والأنواع والأحجام المختلفة، والأسعار تأتي كما يلي: حلاوة المولد كيلو فاخر 70 جنيهاً. كيلو حلاوة المولد سادة لوكس 70 جنيهاً. علبة حلاوة المولد 1 كيلوجرام لوكس 90 جنيهاً علبة حلاوة المولد 1 كيلوجرام ممتازة 75 جنيهاً. علبة حلاوة المولد كيلو ونصف جرام 105 جنيهاً. علبة حلاوة المولد النبوي 2 كيلوجرام فاخرة 145 جنيهاً. حلاوة المولد النبوي 2 كيلوجرام ممتازة 140 جنيهاً. علبة حلاوة المولد النبوي 2 كيلوجرام لوكس 165 جنيهاً. علبة حلاوة المولد النبوي مصر الصعيدي 2 كيلوجرام 160 جنيهاً. علبة 2 كيلو حلاوة المولد النبوي سادة لوكس 135 جنيهاً. علبة 2 كيلوجرام حلاوة المولد النبوي لوكس باغ 145 جنيهاً. علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 2 كيلوجرام 140 جنيهاً.

رياض - احمد صلاح - يريد جميع المسلمين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهذا يكون من خلال شراء حلوى المولد النبوي لأنها واحدة من طقوس الاحتفال، وتختلف أشكال وأنواع الحلوى الخاصة بالمولد في مصر ما بين نواشف مثل سمسمية وحمصية ومشبك وملبن لإرضاء كل الأذواق.