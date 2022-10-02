أسعار العدس اليوم الأحد 2 أكتوبر: المستورد بـ30 جنيه

انت الان تتابع خبر اسعار العدس اليوم الأحد 2 أكتوبر: المستورد بـ30 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العدس اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، حالة من الارتفاع في الكثية من الأسواق داخل جمهورية مصر العربية، حيث زاد سعر الطن بنحو 2000 خلال الأيام القليلة الماضية.وبلغ سعر طن العدس اليوم 19 ألف جنيه للطن بعد أن كان 17 ألف جنيه، خلال الآونة الأخيرة، ولذلك بسبب تراجع مساحات العدس في مصر، على الرغم من أن حجم استيراد العدس يسجل 98 % مقابل 2 % فقط محلى .

أسعار العدس اليوم الأحد 2 أكتوبر :

1- بلغ سعر كيلو العدس المستورد اليوم 30 جنيهاً مصرياً.

2- بلغ سعر كيلو العدس الأصفر اليوم 28 جنيها مصرياً.

في سياق متصل أكد تقرير صادر عن تقرير التجارة الخارجية أن قيمة واردات مصر من العدس بلغت 77.994 مليون دولار خلال 8 أشهر الأخيرة