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وزير التموين: نستهدف مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: نستهدف مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 03:12 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مايحدث الآن تحقيق للسياسة العامة للدولة في القطاع الخاص بقطاع الصناعات الغذائية، وأيضا في جميع مشروعات الدولة.

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وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر الاستثمار والترويح لصناعة الزيوت، أنه تم خلال العامين الماضيين عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من القطاعات الخاصة بالوزارة، وسيتم الطرح على القطاع الخاص، حيث تم عمل مجمع قها وإدفينا للصناعات الغذائية بالمدينة الصناعية في السادات، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وشركة سايلو فودز.

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وأكد وزير التموين ، أن الوزارة تستهدف عدد من الشركات بالقطاع الخاص في تطوير قطاع الزيوت مع استهداف تنفيذ زراعات خارج الحدود المصرية في ظل وجود عدد من أنواع الزيوت لا يمكن زراعتها في مصر.

وأوضح أنه تم اختيار مدينة برج العرب بالإسكندرية لإنشاء أكبر مجمع صناعي لصناعة الزيوت في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن استهلاك مصر من زيت الطعام يصل إلى 2.4 مليون طن سنوياً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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