- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: نستهدف مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 03:12 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مايحدث الآن تحقيق للسياسة العامة للدولة في القطاع الخاص بقطاع الصناعات الغذائية، وأيضا في جميع مشروعات الدولة.
وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر الاستثمار والترويح لصناعة الزيوت، أنه تم خلال العامين الماضيين عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من القطاعات الخاصة بالوزارة، وسيتم الطرح على القطاع الخاص، حيث تم عمل مجمع قها وإدفينا للصناعات الغذائية بالمدينة الصناعية في السادات، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وشركة سايلو فودز.
وأكد وزير التموين ، أن الوزارة تستهدف عدد من الشركات بالقطاع الخاص في تطوير قطاع الزيوت مع استهداف تنفيذ زراعات خارج الحدود المصرية في ظل وجود عدد من أنواع الزيوت لا يمكن زراعتها في مصر.
وأوضح أنه تم اختيار مدينة برج العرب بالإسكندرية لإنشاء أكبر مجمع صناعي لصناعة الزيوت في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن استهلاك مصر من زيت الطعام يصل إلى 2.4 مليون طن سنوياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: نستهدف مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.