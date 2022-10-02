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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : أوبك+ تبحث خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 02:16 مساءً - – قالت مصادر في أوبك لرويترز اليوم الأحد، إن تكتل أوبك+ سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا عندما يجتمع في الخامس من أكتوبر.
وهذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميا.
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