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البنك المركزي يلغي ترخيصا لاحد البنوك الاردنية

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رياض - احمد صلاح - البنك المركزي الأردني يصدر قرارا لمجلس إدارته، بإلغاء الترخيص الممنوح لبنك سوستيه جنرال الأردن؛ لاندماجه مع بنك المال الأردني.

واعتُبر القرار ساريا اعتبارا من نهاية يوم 29/9/2022، وذلك استنادا لأحكام المادة (12/ز) من قانون البنك المركزي رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، ولأحكام المادة (18/و) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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