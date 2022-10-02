انت الان تتابع خبر السوق المركزي يحدد اسعار الخضار والفواكه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3353.303 طن، توزعت على 1970.290 طن خضار،1109.235 طن فواكه، و 273.779 طن ورقيات.





كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1466.909 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 58 قرش، بندورة من 10 إلى 22 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 60 إلى 100.

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