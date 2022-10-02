مال وأعمال

كبرى شركات الطاقة الخضراء تزور الإمارات مارس المقبل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كبرى شركات الطاقة الخضراء تزور الإمارات مارس المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 01:16 مساءً - يعتزم وفد من ممثلين لكبرى الشركات الأمريكية المتخصصة بمجال الطاقة الخضراء ، زيارة الإمارات مارس المقبل ، سعياً لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلاً عن تصريحات أدلى بها ديلاوار سيد، الممثل الخاص للشؤون التجارية والأعمال لدى وزارة الخارجية الأمريكية، والمتواجد حالياً في دبي، فإن عدد الشركات الأمريكية المتوقّع أن تشارك ضمن الوفد يبلغ عدد 15 شركة، إلا أنه لم يُسمِ أي شركة منها.

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وقال سيد: “ستشارك أكبر شركات الطاقة الخضراء ضمن الوفد، حيث يمكنها أن تكون مُزودة رائعة للحلول في مجال التقنية النظيفة”.

وتعد الإمارات أول دولة خليجية مُصدرة للنفط تُعلن عن التزامها باستراتيجية صفر- انبعاثات ضارة بالمناخ، ومن المقرر أن تستضيف فعاليات دورة العام المقبل من قمة الأمم المتحدة للمناخ، والمعروفة أيضاً باسم مؤتمر الأطراف «COP28».

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وتركز الهيئات والوكالات لدى الجانبين على تعزيز التعاون في قضايا تنويع الطاقة، سلاسل الإمداد والتوريد، الأمن الغذائي، البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية، الرعاية الصحية، وأبحاث العلوم الحيوية.

وأضاف سيد: “ثمة رغبة كبيرة لممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الأمريكية وروّاد الأعمال الأمريكيين”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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