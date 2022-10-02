نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تخفض شحنات الغاز لإيني الإيطالية إلى الصفر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 01:16 مساءً - وكالات _ قالت شركة الطاقة الروسية جازبروم إنها علقت شحنات الغاز لشركة إيني الإيطالية ، وألقت باللوم على مشكلة النقل في النمسا.

يأتي ذلك بينما بدأت اليونان وبلغاريا يوم السبت التشغيل التجاري لخط أنابيب الغاز الذي طال انتظاره والذي سيساعد في تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة.

وسيدعم خط الأنابيب البالغ طوله 182 كيلومترا بلغاريا التي تبذل جهودا مضنية لتأمين إمدادات الغاز بأسعار معقولة منذ نهاية أبريل عندما أوقفت شركة جازبروم الروسية عمليات التسليم بسبب رفض صوفيا الدفع بالروبل.

وقالت إيني في بيان، أبلغتنا جازبروم أنها لم تتمكن من تأكيد تسليم الكميات المطلوبة اليوم مشيرة إلى استحالة نقل الغاز عبر النمسا.

وقالت إنه نتيجة لذلك ، فإن تدفق الغاز الروسي إلى إيني عبر نقطة دخول تارفيسيو لن يكون شيئًا حيث ينخفض إلى الصفر.

يمر معظم الغاز الروسي الذي يتم تسليمه إلى إيطاليا عبر أوكرانيا عبر خط أنابيب الغاز عبر النمسا (TAG) ، إلى تارفيسيو في شمال إيطاليا على الحدود مع النمسا.

وقالت شركة جازبروم في وقت لاحق من اليوم في بيان إن نقل الغاز الروسي عبر النمسا توقف بسبب رفض المشغل النمساوي تأكيد ترشيحات النقل.

وأضافت أكبر شركة للغاز في روسيا أن السبب يتعلق بالتغييرات التنظيمية التي حدثت في النمسا في نهاية سبتمبر، وقال جازبروم أنها تعمل على حل المشكلة مع مشترين إيطاليين.

وفي النمسا ، قالت الهيئة التنظيمية E-Control ، إن القواعد الجديدة ، التي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت ، كانت معروفة لجميع الجهات الفاعلة في السوق منذ شهور.

وقالت الهيئة التنظيمية E-Control إنها تتوقع أن يمتثل الجميع ويتخذوا الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتهم، وأضافت أنن المشاكل مرتبطة بتفاصيل تعاقدية مرتبطة بنقل الغاز إلى إيطاليا.