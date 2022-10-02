أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022: نزل 10 جنيه مرة واحدة

انت الان تتابع خبر اسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022: نزل 10 جنيه مرة واحدة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.
أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 36 جنيها بارتفاع 2 جنيه
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات، .
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 215 جنيها، بتراجع 65 جنيها..
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 74 جنيهًا
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 150 جنيها، بارتفاع 25 جنيها.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 85جنيها، .
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.