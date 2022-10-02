أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022: نزل 10 جنيه مرة واحدة

انت الان تتابع خبر اسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022: نزل 10 جنيه مرة واحدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس السبت.

أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022: