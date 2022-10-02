جازبروم الروسية تعلق نقل الغاز إلى النمسا

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 12:12 مساءً - أكدت شركة جازبروم الروسية ، اليوم السبت ، تعليق نقل الغاز عبر النمسا، بعد أن رفض مشغل شبكة الغاز النمساوية تأكيد ترشيحات نقل الغاز.

وألقت شركة جازبروم ، في بيان نُشر على تيليجرام، اللوم في المشكلة على التغييرات التنظيمية في النمسا، قائلة إنها تعمل بالاشتراك مع العملاء الإيطاليين لحل المشكلة.

وقالت شركة إيني الإيطالية إنها لن تتلقى أيا من الغاز الذي طلبته من شركة جازبروم الروسية لتسليمه ، اليوم السبت ، لكن الشركتين قالتا إنهما تعملان على إصلاح ذلك.

وقالت إيني، أكبر مستورد للغاز الروسي في إيطاليا، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن إمدادات الغاز الروسي عبر نقطة دخول تارفيسيو ستكون عند الصفر في الأول من أكتوبر.

وكانت موسكو ودول أوروبية عدة، بما في ذلك ألمانيا، على خلاف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا منذ غزو أوكرانيا في فبراير.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن موسكو تستخدم إمدادات الطاقة بما في ذلك الغاز كسلاح اقتصادي، وهو أمر نفته روسيا باستمرار، وألقت باللوم على تأثير العقوبات الغربية على أي انقطاع في الإمدادات.