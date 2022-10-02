- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 12:12 مساءً - _ أكدت هيئة السلع التموينية ، مشتري الحبوب في مصر، اليوم السبت، سعيها للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية للتسليم في الفترة من 25 نوفمبر والعاشر من ديسمبر.
وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات الدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يومًا، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء الموافق الرابع من أكتوبر.
وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم السبت ممارسة لشراء زيوت نباتية محلية، بما لا يقل عن ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة بين من الأول إلى 15 من ديسمبر، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض أيضا هو الرابع من أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.