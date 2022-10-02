السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 12:12 مساءً - _ أكدت هيئة السلع التموينية ، مشتري الحبوب في مصر، اليوم السبت، سعيها للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية للتسليم في الفترة من 25 نوفمبر والعاشر من ديسمبر.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات الدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يومًا، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء الموافق الرابع من أكتوبر.

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم السبت ممارسة لشراء زيوت نباتية محلية، بما لا يقل عن ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة بين من الأول إلى 15 من ديسمبر، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض أيضا هو الرابع من أكتوبر.