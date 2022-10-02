انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022: البتلو عاملة فرح في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليومالأحد 2 أكتوبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس السبت، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022: