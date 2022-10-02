انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 أكتوبر 2022: الحديد وقع من فوق تحت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه

أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 أكتوبر 2022:





1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17906 جنيهًا، بتراجع 119 جنيهًا،

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18280 جنيهًا، بتراجع 55 جنيهًا

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.

4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي 1464 جنيهًا، بزيادة 13 جنيها

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن