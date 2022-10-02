انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022: نزل 10 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، عقب استقرار أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس السبت، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1115 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: