صادرات النفط من العراق بلغت 3.292 مليون برميل يوميا في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 10:12 صباحاً - سي إن بي سي _ قالت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، إن صادرات العراق من الخام بلغت 3.292 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وأضافت الوزارة أن معدل سعر البرميل بلغ 88.83 دولار.

وأظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية “سومو” الشهر الماضي أن إنتاج العراق من النفط الخام ارتفع بمقدار 67 ألف برميل يوميا في أغسطس مقارنة بشهر يوليو .