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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تعلق شحنات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا اعتبارا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 2 أكتوبر 2022 01:11 صباحاً - سكاي نيوز _ علقت شركة جازبروم الروسية العملاقة شحنات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، اعتبارا من اليوم السبت، مما يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
وأعلنت “جازبروم ” أنها غير قادرة على تأكيد كميات الغاز المطلوبة لليوم، مشيرة إلى أنها لا يمكنها توريد الغاز عبر النمسا، ومن ثم فإن إمدادات الغاز إلى إيني الإيطالية عبر نقطة دخول “تارفيسيو” ستكون صفر.
وقال متحدث باسم “إيني” إن الشركة تعمل مغ “جازبروم ” للتحقق مما إذا كان من الممكن إعادة تنشيط التدفقات إلى إيطاليا.
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