وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة مصر لصناعة الكيماويات…

دبي - احمد فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 10:15 مساءً - استهل المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام، زيارته إلى محافظة الإسكندرية، بتفقد شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

و استمع الوزير إلى تقرير تفصيلي عن موقف الشركة الحالي، والطاقة الإنتاجية، وأبرز المنتجات المتمثلة في الكلور والصودا الكاوية والهيدروجين وهيبوكلوريت الصوديوم.

تضمن العرض أيضًا العديد من المشروعات منها مشروع إنشاء وحدة مبخرات صودا كاوية جديدة ومن المنتظر الانتهاء منها ديسمبر 2023، ومشروع توسعات وحدة معالجة الصرف الصناعي الجديدة ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر ديسمبر 2022، إلى جانب طرح الشركة مؤخرًا مزايدة عامة لاستقبال عروض إنشاء وحدة لإنتاج وتعبئة غاز الهيدروجين بنظام BOT.

كما تم استعراض نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2021/2022 حيث ارتفع صافي ربح المحقق ليبلغ 211 مليون جنيه، خاصة في ضوء زيادة الطلب على منتجات الشركة من الصودا الكاوية والكلور مع ارتفاع أسعار البيع. كما ارتفعت صادرات الشركة حيث بلغت 46 مليون جنيه خلال العام المالي مقابل نحو 40 مليون جنيه عن العام السابق.

وقام المهندس عصمت بجولة تفقدية في مصانع الشركة ووحدات الإنتاج شملت وحدة الخلايا، وحدة كلوريد الحديديك، وحدة الهيدروجين، وحدة التحكم الآلي، والمعامل المركزية الحديثة، وأعمال تطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي الجديدة ومجمع المخازن. واستمع سيادته إلى شرح تفصيلي حول عمليات الإنتاج.

وأكد الوزير على أهمية صناعة الكيماويات التي تدخل في العديد من الصناعات، حيث تمتلك مصر بنية تحتية قوية للصناعات الكيمياوية، مشيرًا إلى القيمة التنافسية لقطاع الكيماويات والتي تتبين بقياس المؤشرات الخاصة بمعدل النمو في الاستثمار وعدد الشركات التي تغطيها مظلة القطاع، ومساهمته في التوظيف ومعدل نمو الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.

كما وجه وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة بالتطوير المستمر للأقسام الإنتاجية وإنشاء وحدات جديدة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءته بالتوافق مع المعايير البيئية، وتنشيط عمليات الشراكة مع القطاع الخاص.

رافق الوزير، خلال الزيارة، عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام ، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لصناعة الكيماويات.