جازبروم الروسية تشحن 41.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا…

دبي - احمد فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 05:10 مساءً - العربية نت _ أعلنت جازبروم الروسية اليوم السبت أنها ستواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وقالت جازبروم ، إنها ستشحن 41.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، مقابل 43.7 مليون متر مكعب تم شحنها أمس الجمعة، وفق .

وتم تسجيل انخفاض حاد في الضغط على كلا شبكتي خطوط الأنابيب في 26 سبتمبر، واكتشف علماء الزلازل انفجارات، مما أثار موجة من التكهنات حول من قد يكون وراء تخريب أحد أهم ممرات الطاقة في روسيا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي ، أنه يشتبه في أن عمليات تخريب تسببت في الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 في المياه السويدية والدنماركية. فيما نفى البيت الأبيض المزاعم الروسية بأنه يقف وراء هذه الحوادث.