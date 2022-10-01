الفريق محمد عباس: حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة…

دبي - احمد فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 04:11 مساءً - في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين مصر والمنظمة الدولية للطيران المدني التقي الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني كلاً من سالفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني وخوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الإيكاو وذلك علي هامش جمهورية مصر العربية فى أعمال الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة «الإيكاو»

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة الطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني كما تناول مناقشة الأزمات الاقتصادية وتأثيراتها المستمرة على صناعة الطيران حيث أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران خلال حديثه مع قيادات المنظمة الدولية إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لمواجهة أية أزمات مستقبلية قد تواجه صناعة النقل الجوى وهو ما أكد عليه رئيس المنظمة والأمين العام خلال اللقاء .

وأكد وزير الطيران على عمق العلاقات بين وزارة الطيران والمنظمة في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدني موضحاً أن الوزارة تحرص علي تطبيق كافة التشريعات والمبادرات الصادرة عن المنظمة التي من شأنها أمن وسلامة الطيران.

وأشار وزير الطيران الي دعم الدولة المصرية المستمر لقطاع الطيران المدني حيث تولي اهتماما كبيراً بمشروعات الطيران المدني كونه أحد دعائم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه هنأ رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الفريق محمد عباس علي توليه مسئولية وزارة الطيران المدني وأشاد بمشاركة جمهورية مصر العربية خلال أعمال الجمعية العامة للإيكاو وذلك لمكانة مصر الإقليمية والدولية مؤكداً علي عمق العلاقات بين مصر والمنظمة .

وثمَّن رئيس المنظمة الدولية جهود مصر ودورها الرائد في مجال الطيران واستضافتها المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة.

وأكد سالفاتورى شاكيتانو قدرة مصر على استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية الهامة مثل مؤتمر قمة المناخ العالمي الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم حيث وجه وزير الطيران الدعوة لرئيس وأمين عام منظمة الإيكاو لزيارة مصر في أقرب وقت وحضور المؤتمر الدولي الهام.

كما أثني خوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الإيكاو على التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري مثمناً دور مصر فى التنسيق و التعاون المشترك من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات .