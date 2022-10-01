الإمارات تخفض أسعار الوقود للشهر الثالث على التوالي

دبي - احمد فتحي في السبت 1 أكتوبر 2022 03:12 مساءً - وكالات _ أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات ، تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أكتوبر 2022 بمقدار 38 فلساً في البنزين للشهر الثالث على التوالي وبنسبة تخفيض تتراوح بين 11% و 11.5%، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غدا السبت أول أكتوبر 2022، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 38 فلساً من 3.41 درهم في سبتمبر الى 3.03 درهم في أكتوبر، وبنسبة تتجاوز 11%، كما نزل سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 38 فلساً من 3.30 درهم في سبتمبر الى 2.92 درهم في أكتوبر بنسبة تتجاوز 11.5%.

وكذلك نزل سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 37 فلساً من 3.22 درهم في سبتمبر الى 2.85 درهم في أكتوبر وبنسبة تصل الى 11.5%، كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر من 3.87 درهم في سبتمبر الى 3.76 درهم في أكتوبر بنسبة 2.8 %

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر سبتمبر 2022 بمقدار 62 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 15% و 16.2%، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2022، كما أقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال أغسطس الماضي بمقدار 60 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 13 و 13.5%، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 .

كما أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022 بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021، و أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021 .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.