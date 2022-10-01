انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 أكتوبر 2022: كله لسه نايم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه

أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 أكتوبر 2022: