انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت 1 أكتوبر 2022: نزل 2 جنيه حالاً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، عقب استقرار أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الخميس ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1125 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:





عيار 14 سجل 751.25 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 966 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 1125 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1288 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8912 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه