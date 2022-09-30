الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 11:13 مساءً - سي إن بي سي _ كشفت الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف مئات الأشخاص والكيانات في روسيا رداً على قرار الرئيس فلاديمير بوتين بضم أجزاء أوكرانية.

وتستهدف العقوبات الجديدة العديد من الشركات الوهمية التي تأسست هذا العام خصيصاً لدعم كبار الموردين العسكريين الروس على التهرب من العقوبات.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية 57 كياناً إلى قائمة ضوابط التصدير، وستعيد أمريكا التأكيد على أن أي دولة تسعى لتوفير الدعم لقطاع الدفاع لروسيا وبيلاروسيا ستخضع للعقوبات.

وشملت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية 14 مورداً دولياً ساعد سلاسل التوريد العسكري الروسي، وكذلك 109 أعضاء في مجلس الدوما الروسي و169 عضواً في مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية للاتحاد الروسي.

كما أضافت الوزارة إلفيرا نابيولينا محافظة المركزي الروسي والمستشارة السابقة لبوتين إلى قائمة العقوبات.

من جانبه صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستفرض تكاليف على أولئك الذين يوفرون دعماً سياسياً أو اقتصادياً للمحاولات غير القانونية لتغيير وضع الإقليم الأوكراني.

كما ناشد جميع أعضاء المجتمع الدولي برفض محاولات روسيا غير القانونية بضم أراض أوكرانية.