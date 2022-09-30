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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تعود للصعود بأكثر من 10% بسبب مخاوف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 10:12 مساءً - روسيا اليوم _ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الجمعة، بأكثر من 10%، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ”السيل التركي” بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
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وتم تداول العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر المقبل، في مركز TTF في هولندا، عند 2087 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا للتداولات.
وجاء ارتفاع أسعار الغاز بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا، بعد أن أعلن مشغل خط أنابيب “السيل التركي”، شركة “ساوث ستريم ترانسبورت”، عن الإلغاء المبكر لرخصة تصدير الشركة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وقالت الشركة في بيان إن العقوبات الجديدة لا تقيد إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إلى تركيا والدول الأوروبية، وعليه فقد تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص.
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