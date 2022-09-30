مال وأعمال

التضخم في منطقة اليورو يقفز لمستوى قياسي جديد خلال سبتمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في منطقة اليورو يقفز لمستوى قياسي جديد خلال سبتمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 09:12 مساءً - سي إن بي سي .. ارتفع التضخم في منطقة اليورو ليسجل 10% على أساس سنوي في سبتمبر من 9.1% في أغسطس مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة ، وفقًا لبيانات اليوم الجمعة.

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وكان التضخم سجل في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا في أغسطس بنسبة 9.1%، حيث كانت أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسية.

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والمعدل هو الرقم القياسي العاشر على التوالي لارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة، حيث بدأ الارتفاع في نوفمبر 2021.

وسجل التضخم ارتفاعًا في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، متجاوزًا 10% في سبتمبر بعد أن سجل 8.8% في أغسطس وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.

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وتراجع معدل التضخم في فرنسا إلى 6.2% مقابل 6.6% في أغسطس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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