التضخم في منطقة اليورو يقفز لمستوى قياسي جديد خلال سبتمبر

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 09:12 مساءً - سي إن بي سي .. ارتفع التضخم في منطقة اليورو ليسجل 10% على أساس سنوي في سبتمبر من 9.1% في أغسطس مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة ، وفقًا لبيانات اليوم الجمعة.

وكان التضخم سجل في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا في أغسطس بنسبة 9.1%، حيث كانت أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسية.

والمعدل هو الرقم القياسي العاشر على التوالي لارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة، حيث بدأ الارتفاع في نوفمبر 2021.

وسجل التضخم ارتفاعًا في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، متجاوزًا 10% في سبتمبر بعد أن سجل 8.8% في أغسطس وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.

وتراجع معدل التضخم في فرنسا إلى 6.2% مقابل 6.6% في أغسطس.