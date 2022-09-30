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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري في تركيا يقفز 160% خلال أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - – أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء اليوم الجمعة، أن عجز ميزان التجارة الخارجية في تركيا ارتفع بنسبة 159.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.19 مليار دولار في أغسطس، متأثرا بارتفاع الواردات بنسبة 40.4 بالمئة.
وأشارت البيانات إلى أن الواردات بلغت 32.53 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 13.1 بالمئة إلى 21.34 مليار دولار.
وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تستهدف تركيا التحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، رغم الارتفاع الحاد للتضخم وتدهور العملة. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية حول العالم إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.
طوأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام قفز بنسبة 146.3 بالمئة إلى 73.44 مليار دولار.
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