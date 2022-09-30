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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين يرتفع خلال سبتمبر إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 05:12 مساءً - العربية نت .. ظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين ، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة في سبتمبر من 49.4 في الشهر السابق عليه، لتأتي الأرقام أعلى من التوقعات.
في المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي والذي يقيس النشاط في قطاعي البناء والخدمات إلى 50.6 نقطة في سبتمر من 52.6 نقطة في أغسطس.
وكان المحللون، توقعوا ارتفاعه إلى 52.4 نقطة.
وواجه الاقتصاد الصيني تحديات هذا العام من خلال التزام بكين بسياستها المتمثلة في “صفر كوفيد”، التي تسببت في اضطرابات متقطعة لسلاسل التوريد وأثرت على الإنفاق وألحقت الضرر بثقة الأعمال.
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