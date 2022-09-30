مال وأعمال

الثقة في اقتصاد منطقة اليورو يتراجع إلى أقل مستوياتها خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو يتراجع إلى أقل مستوياتها خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 04:11 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ حوالي عامين.

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وبحسب المسح الذي أجرته المفوضية الأوروبية وشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تراجع مؤشر الثقة خلال سبتمبر الحالي إلى 93.7 نقطة مقابل 97.3 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كانت التوقعات 95 نقطة.

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ووصل المؤشر خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياته منذ نوفمبر 2020.

ولأول مرة منذ فبراير 2021 تراجع مؤشر الثقة في القطاع الصناعي إلى سالب 0.4 نقطة مقابل 1 نقطة واحدة في الشهر السابق. في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى سالب نقطة كاملة.

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وتراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 4.9 نقاط مقابل 8.1 نقاط خلال الشهر الماضي وتوقعات المحللين التي كانت 7 نقاط.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 28.8 نقطة وهو أقل مستوى للمؤشر على الإطلاق، في حين كان المؤشر في الشهر الماضي سالب 25 نقطة.

وتراجعت ثقة شركات تجارة التجزئة خلال الشهر الحالي إلى سالب 8.4 نقاط بعد ارتفاعها في الشهر السابق إلى سالب 6.5 نقاط ، كما تراجع مؤشر ثقة قطاع التشييد من 3.4 نقاط إلى سالب 1.6 نقطة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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