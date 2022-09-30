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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يقترب من الركود بعد تراجع الناتج المحلي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 10:11 صباحاً - سي ان بي سي _ سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشاً للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2022.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة انكماشاً بـنسبة 0.6% كما كان متوقعاً، بعد انكماش في الربع الأول من العام 2022 لـ 1.6%.
هذا ويكون الاقتصاد الأمريكي قد دخل في مرحلة ركود تقنياً بعد انكماشه لربعين متتاليين.
وجاء هذا الانكماش في ظل تضخم يفوق المستهدف بشكل كبير ومحاولات من الفيدرالي الأمريكي بكبح جماح هذا التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.
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