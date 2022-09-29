نعرض لكم الان تفاصيل خبر اختتام فعاليات النسخة 14 من ملتقى صناعة الإبداع بمشاركة أكثر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 11:15 مساءً - هاجر عطية _ اختتمت اليوم فعاليات ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit في نسخته الـ 14 التي ناقشت فكرة “الاقتصاد الإبداعي”، وقد استمرت فعاليات الملتقى لمدة ثلاث أيام من 27 حتى 29 سبتمبر 2022 في كايرو بيزنس بارك.

جاء الملتقى بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين فى تخصصاتهم بما في ذلك المتحدث العالمي مارك أدامز، نائب أول للرئيس ورئيس قسم الابتكار في Vice Media وغيرها من الشخصيات الريادية والقيادية الهامة من مختلف التخصصات في مجالات الصناعات الإبداعية.

وشهدت فعاليات الملتقي هذا العام إقبال من الحضور والمشاركين مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بأكثر من 1400 مشارك و150 متحدثًا و18 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الإبداعية والإعلامية، لإلقاء أكثر من 30 جلسة نقاشية و9 ورشات عمل.

ويعتبر ملتقى صناعة الابداع Creative Industry Summit، المنصة الأساسية والوحيدة للصناعة الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تحتفل بالإنجازات التي تحققت في الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، ليصبح منصة مخصصة للشباب تعمل على دعمهم وتمكينهم وإلهامهم في مختلف المجالات الإبداعية وخلق فرصة سنوية لتبادل الخبرات ووجهات النظر والآراء وفتح فرص تعاون جديدة.

وناقشت جلسات الملتقى العديد من الموضوعات الحيوية في الاقتصاد الإبداعي في أكثر من 25 مجال كالدعاية والإعلان وريادة الأعمال والفنون والتصميم والتصوير والتجارة الالكترونية وصناعة السينما والموسيقى وصناعة المحتوى وغيره الكثير، بالإضافة إلى نقاشات متخصصة حول الاستدامة البيئية والتي سلط الملتقى الضوء عليها بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي ينعقد في شهر نوفمبر المقبل.

كما ناقش الملتقى هذا العام موضوعات عدة مثل الجوانب المختلفة من الميتافيرس، حقبة جديدة من الضيافة: ما الذي تغير وما الذي لم يتغير؟، كيفية بناء نموذج أعمال مرن، تقنيات صديقة للبيئة: الحل لأزمة المناخ، استراتيجيات لتخطي تحديات القيادة، كيفية خلق علامات تجارية قيمة، حلول رقمية للشركات الناشئة، كما استضاف الملتقى الشيف محمد الخالدي في “خلق جسور ثقافية من تجارب الطهي”، وغيرها من الجلسات والحوارات الهامة التي استضافت متخذي القرار في كبرى الشركات المحلية والعالمية.

من جانبها قالت مي سلامة، الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداعCreative Industry Summit “نفخر بحجم المشاركة السنوية التي يشهدها الملتقى والذي يلقى اهتمام ومتابعة من أكثر من 17 دولة، ويهدف الملتقى إلى تحريك ودفع عجلة الاقتصاد الإبداعي وتوسيع نطاق التعاون بين الشركات العملاقة المحلية والإقليمية والدولية وجلب قادة الصناعة البارزين من حول العالم. وبفضل ما حققه الملتقى على مدار 8 أعوام، استطاع أن يصبح منصة للاحتفال الإبداعي والإلهام والتعليم في مصر والشرق الأوسط ومساعدة العقول المبدعة على تحويل أفكارهم إلى أعمال مربحة.”

من جانبه، أضاف محمد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية أن التعاون مع Creative Industry Summit يتفق مع استراتيجية الشركة المتمثلة في تأهيل الشباب وتمكينهم من خلال توفير بيئة تنمى مهاراتهم وتجعلهم قادرين على ابراز قدراتهم الإبداعية التي تساعد على تحقيق رؤيتنا للتطوير العقاري، سعداء باستضافة المبدعين في جميع أنحاء المنطقة ومنحهم منصة لحوار مفتوح مع قادة الصناعة المحليين والإقليميين والدوليين خلال حدث الذي استمر لمدة 3 أيام.”

وأكد العسال، أن استضافة Creative Industry Summit 2022 تعكس رؤية الشركة لمجمع كايرو بيزنس بارك ايضا، والذي يهدف إلى تغيير أنماط العمل التقليدية، باعتباره مرفقًا متكاملًا ومجهزًا بما يوفر التوازن بين العمل والحياة، خاصة وأن نسخة هذا العام من كرييتف اندستري ساميت تناقش الاقتصاد الإبداعي من خلال أكثر من 25 محور مع التركيز على الاستدامة((NFTs والتكنولوجيا والإبداع في جميع المجالات.

وأضافت سلامة أن الملتقى من المقرر أن يستضيف أول نسخة في الرياض بالمملكة العربية السعودية هذا العام في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر وهي النسخة الإقليمية الأولى وذلك بالشراكة مع الغرفة التجارية بالرياض إلى جانب الشراكة مع بلكونة، منصة الإبداع الحصرية في المملكة العربية السعودية.

ويقدم المتلقى الإقليمي على مدار 3 أيام أهم المؤثرين وقادة الرأي في صناعة الدعاية والاعلان والتسويق من المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت سلامة أن هذا التعاون السعودي المصري في قطاع الدعاية والاعلان يعتبر خطوة هامة لتشجيع التعاون في مجالات تنظيم الفعاليات الاحتفالية الابداعية ممثلة بمنصة “بلكونة” الخاصة باللجنة ومنصة “صناعة الابداع” الخاصة بالشركة من خلال تنظيم المؤتمرات ومنصات التحدث وورش العمل والعروض والمعارض الابتكارية اضافة إلى تطوير وتبادل الأفكار بين خبراء الابداع والاعلان في البلدين وبناء القدرات من خلال الفعاليات المشتركة.

وينص التعاون إقامة برامج مشتركة والاستفادة من مبادرة “غرفة الابداع” التي تربط بين غرفة الرياض وطلبة الجامعات والقطاع الخاص والشركة، والتي يطلق من خلالها مسابقات تنافسية لإبراز ما لدى الطلبة من ابداعات في مختلف المجالات بغرض إيجاد بيئة تمكنهم من التفكير في اهداف جديدة بطريقة مبتكرة إبداعية وربطهم بالواقع العملي لاحتياجات القطاع الخاص من مشتركي غرفة الرياض.

جدير بالذكر أن ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit انطلق عام 2014 كالمنصة الأولى والوحيدة في مصر المتخصصة في مجال الصناعات الإبداعية لتستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، ولأكثر من 8 أعوام، استطاع الملتقى إثراء الفكر الإبداعى للمشاركين، ومنح الخبرات التدريبية للشباب لخلق كوادر بفكر إبداعى خلاق قادر على النهوض بصناعاتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات عملهم.