انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس.. بيرجع لعقله وفاتح الطريق للشراء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، وهو حالياً يشهد الكثير من التذبذبات، وجاء الانخفاض في أقل من ساعة وصل لـ 4 جنيهاً للجرام الواحد، ويبحث عنه الجميع طوال الوقت.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس

وشهد سعر الذهب حالة من الانخفاض الكبير خلال الساعة الماضية، وهي من أبرز الأشياء التي أسعدت الكثير من الأشخاص المهتمين به والذين يريدون شراء منه كميات كبيرة، وذلك لأنه من الملذات الأمنة التي تضمن للمستهلك استثمار أمواله بشكل جيد.

وشهدت الأسواق حالة من التذبذب الكبير في حركتي البيع والشراء، وهذا بسبب عدم استقرار سعر الذهب الذي يرتفع وينخفض ويستقر طوال الوقت، وبدء يبحث عن سعره بعد الانخفاض الشباب المقبلين على الزواج الذين يريدون شراء منه كميات كبيرة لهذه المرحلة.

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 قيمة 1287 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 قيمة 1127 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 18 قيمة 966 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 14 قيمة 751 جنيهاً.

وسجل سعر الجنيه لذهب اليوم في مصر قيمة 9016 جنيهاً.