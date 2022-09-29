انت الان تتابع خبر توقعات بانخفاض البنزين وارتفاع الديزل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل، انخفاض الأسعار المحلية لمادة البنزين بشقيها 90 و 95 مطلع تشرين الأول أكثر من دينار للتنكة (20 لتر).



وفي منشور له عبر “فيسبوك”، الخميس، رجح الخبير عقل، انخفاض سعر البنزين 90 بنسبة 5.5% بمقدار 1.1 دينار للتنكة، والبنزين 95 بنسبة 4.5% بمقدار 1.1 دينار للتنكة.



كما توقع عقل ارتفاع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا/لتر بمقدار 70 قرشا للتنكة، بسبب الفرق بين السعر العالمي والمحلي.