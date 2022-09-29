أسعار الذهب المحلية تشهد ارتفاعا طفيفا وعيار 21 يسجل 1130…

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:09 مساءً - شاهندة إبراهيم _ شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تخلي المعدن عن مكاسبه المحققة أمس بالأسواق العالمية، حيث تراجع سعر تداول الأوقية لمستوى 1650 دولارًا، نتيجة صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات تعد الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الفيدرالي ، وتوقعات قوية برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع شهر نوفمبر وبمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر.

وكانت أسعار الذهب بالبورصة العالمية قد حققت ارتفاعًا قدره 2% خلال تعاملات أمس الأربعاء، في أكبر مكسب يومي لها منذ مارس الماضي، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1662 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 4 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام أسعار أمس، ليسجل سعر جرام الذهب مستوى 1130 جنيهًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1292 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 969 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 754 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 9040 جنيهًا.

وكانت ألأسعار قد ارتفعت أمس بنحو 6 جنيهات بالأسواق المحلية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1120 جنيهًا، ولامس مستوى 1118 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1126 جنيهًا.