88 % نسبة إشغال الفنادق بالعقبة

انت الان تتابع خبر88 % نسبة إشغال الفنادق بالعقبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت نسب الإشغال في فنادق العقبة بنهاية الأسبوع 88 بالمئة، متوقعا ارتفاعها إلى 94 بالمئة يوم الجمعة، حسب بيانات حجوزات الفنادق في مدينة العقبة، وفق تصريح صحفي لمفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الخاصة الدكتور نضال المجالي، الخميسوأكد المجالي، أن الفعاليات السياحية والفنية جاذب وركن أساسي في زيادة الإقبال على العقبة.



وقال المجالي، إن: "فنادق العقبة قادرة على استقبال الزوار والباحثين عن الاستجمام والإقامة والتسوق بالرغم من ارتفاع نسب الحجوزات، مشيرا الى أن فنادق الثلاثة نجوم فأقل ما زال فيها غرف شاغرة، حيث سجلت نسب إشغال نحو 80 بالمئة، إلى جانب الشقق الفندقية المنتشرة في ارجاء المدينة كافة".



ودعا الزوار ومشغلي المنشآت السياحية من مطاعم وفنادق ومحلات تجارية الى تعظيم الفائدة بتقديم أفضل الخدمات وبما يضمن حركة سياحية نشطة.