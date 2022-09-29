210 ملايين دولار لدعم الأمن الغذائي والسياحة الأردنية

انت الان تتابع خبر210 ملايين دولار لدعم الأمن الغذائي والسياحة الأردنية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت اتِّفاقيتين بين وزارة التخطيط والتعاون الدَّولي والبنك الإسلامي للتَّنمية، شهدها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لدعم الأمن الغذائي وقطاع السياحة بقيمة أكثر من 210 ملايين دولار.



وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل مشروع يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب على الأسر الأكثر هشاشة وتأثراً بارتفاع أسعار الحبوب في الأردن، بما في ذلك اللاجئون السوريون.



الهدف من الاتفاقية الثانية هو مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي على استعادة قدرتها على مزاولة أنشطتها وحفظ فرص العمل بعد أزمة كورونا التي أثرت على القطاع السياحي.



واستقبل الخصاونة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتَّنمية محمد سليمان الجاسر، مشيدا بإسهامات البنك في دعم المشاريع الاقتصاديَّة في المملكة.